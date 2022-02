Ufficiale: il Leicester blinda Ricardo Pereira fino al 2026

Il Leicester City ha rinnovato il contratto del terzino portoghese Ricardo Pereira fino al 2026. Arrivato dal Porto nel luglio 2018 per 20 milioni di euro Pereira, il calciatore ha già totalizzato più di 100 presenze con la maglia dei Foxes. Queste le sue parole rilasciate sul sito del Leicester: “Sono felice qui e penso che anche il club lo sia. È una situazione vantaggiosa per entrambi. Giocare in Premier League in un club come il Leicester è qualcosa che non pensavo accadesse quando ero giovane Adesso devo solo godermi il presente e fare il meglio per il Club e per me“.

Foto: Twitter Leicester