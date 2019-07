Come riporta Sky Sports UK, Maguire quest’oggi non si è presentato alla sessione di allenamento con il Leiester, alimentando ulteriormente le voci che lo vogliono diretto al Manchester United, essendo il principale obiettivo di Solskjaer per rinforzare la propria retroguardia. Il Leicester però fin qui ha sempre fatto sapere che servono almeno 90 milioni di euro per poterlo lasciar andare.

Foto: Twitter Leicester