Leicester, le prime parole di Under: “Non vedo l’ora di iniziare, ho sempre voluto giocare in Inghilterra”

È sul sito ufficiale del Leicester che Cengiz Under parla per la prima volta da giocatore delle Foxes: “Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con il Leicester – ha detto -. Ho sempre voluto giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League. Proverò ad aiutare i miei compagni sia in campo che fuori, credo che potrò migliorare ogni giorno. Penso di essere veloce e posso creare molte occasioni per i miei compagni. Sono molto felice perché il mio migliore amico gioca con in Leicester City: sono molto felice di poter giocare con Caglar Soyuncu e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui”

Foto: Twitter Roma