Leicester, l’addio di Schmeichel: “Dopo undici anni ho preso la difficile decisione di lasciare casa”

Kasper Schmeichel è un nuovo calciatore del Nizza. Prima di iniziare la sua nuova avventura in Francia, però, il portiere danese ha voluto salutare il Leicester e i suoi tifosi dopo 11 anni di appartenenza: “Dopo undici incredibili stagioni, ho preso la difficile decisione di lasciare Leicester. Per me è stato più di un semplice club, un luogo in cui ho stretto amicizie e trovato ricordi per la vita. È stata casa mia. Undici stagioni rese speciali dalle persone dietro le quinte, da chi era in campo al mio fianco e dai tifosi. Il vostro supporto è stato straordinario, sono molto grato a ciascuno di voi. Grazie, ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Schmeichel