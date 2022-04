Leicester City-Roma, le formazioni ufficiali

Semifinale di andata di Uefa Conference League.

La Roma gioca in trasferta in casa del Leicester City, per un posto in finale.

Queste le formazioni ufficiali:

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Tielemans; Albrighton, Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanes; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Foto: Twitter Roma