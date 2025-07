Leicester, Cifuentes si presenta: “Qui c’è un grande potenziale, non vedo l’ora di lavorare”

16/07/2025 | 12:30:56

Il Leicester ha comunicato l’arrivo di Cifuentes in panchina, arrivano le prime parole del tecnico ai canali ufficiali del club: “Conosco la grande tradizione del Club. In secondo luogo, penso che ci sia un potenziale e una qualità fantastici nella squadra. Non vedo l’ora di lavorare con persone che hanno sicuramente raggiunto grandi traguardi nel calcio in questo Club. Ci vorrà del tempo prima di vedere la versione della squadra che vorrei, ma sono sicuro che la base sarà lì fin dal primo giorno. Non vedo l’ora di incontrare il gruppo e tutti i giocatori”.

FOTO: Sito Leicester