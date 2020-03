Leicester, alcuni giocatori hanno sintomi da Coronavirus: messi in isolamento

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, è intervenuto in conferenza stampa confermano le indiscrezioni della stampa britannica: alcuni giocatori delle Foxes hanno mostrato sintomi da Coronavirus e sono stati messi in isolamento. I giocatori coinvolti non prenderanno parte alla partita contro il Watford in programma sabato alle 13.30, che per ora non è stata rinviata.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2020