Legrottaglie lancia subito il Pescara. “Se mi chiedessero di restare…”

Buona la prima per Nicola Legrottaglie sulla panchina del Pescara. L’allenatore, promosso in prima squadra dopo l’esonero di Luciano Zauri, ha battuto a Udine il Pordenone per 2-0 all’esordio. Un risultato importante, ottenuto contro la seconda in classifica, che ora potrebbe cambiare anche il futuro del tecnico sulla panchina abruzzese. Legrottaglie, intervenuto nel dopo gara in conferenza stampa, ha ammesso: “Qualora il presidente mi chiedesse di restare lo farò molto volentieri. Ho visto una bella partita oggi, è stato fondamentale l’atteggiamento. Ai difensori ho chiesto di rischiare qualcosa. Hanno fatto una gara perfetta“. Non è dunque escluso, come vi abbiamo raccontato, che Legrottaglie possa restare sulla panchina del Pescara sino al termine della stagione.