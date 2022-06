Legrottaglie: “de Ligt non si è inserito nell’ambiente Juventus”

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus ha analizzato la delicata questione di de Ligt. Il difensore olandese infatti è arrivato a Torino con l’etichetta di difensore del futuro. Anche l’investimento fatto dalla dirigenza è stato importante, eppure l’olandese non ha mai dato la sensazione di essere quello ammirato con la maglia dell’Ajax. Secondo Legrottaglie il problema è stato l’ambiente e ora che il rinnovo è in bilico, l’ex difensore, ora allenatore consiglia di venderlo.

Queste le sue parole.“Sarebbe interessante capire quale sia il vero motivo di questa decisione. Se il ragazzo fosse davvero convinto di voler partire non so quanto converrebbe alla Juventus tenerselo in casa contro la sua volontà. Come caratteristiche a me il giocatore è sempre piaciuto. Credo, però, che non si sia mai davvero inserito nell’ambiente. Non gli ho mai visto una vera leadership, dall’esterno lo si è percepito un po’ in disparte rispetto al gruppo. Diciamo che non ha fatto di tutto per farsi volere bene. Sostituti? Bremer sarebbe un giocatore all’altezza, certo, ma a fronte di un investimento importante. Stessa cosa per quanto riguarda Koulibaly”.

Foto: Zimbio