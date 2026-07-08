L’Egitto protesta con la FIFA: “Escludete Letexier dal Mondiale”

08/07/2026 | 09:45:14

Continua a far discutere l’arbitraggio del match tra Argentina e Egitto. Dopo le dure parole del ct egiziano Hassan e dell’attaccante Ziko, la federazione egiziana ha voluto protestare con la FIFA a causa dell’arbitraggio di Letexier. Infatti, subito dopo il match valido per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, il dirigente Hany Abo Rida si è mossa in prima persona chiedendo al presidente Gianni Infantino di escludere il direttore di gara francese e i suoi assistenti dalle restanti partite del Mondiale, sostenendo che i loro errori abbiano condizionato in maniera decisiva la qualificazione dell’Argentina ai quarti di finale.

Foto: sito Real Madrid