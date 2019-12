Leggende spagnole-World Legends, la super sfida del Wanda finisce 6-6

Ieri sera si è disputata la super sfida tra Leggende spagnole e World Legens. Tanti gol ed emozioni al Wanda Metropolitano: apre le marcature Daniel Alves, Luis Garcia pareggia. Del Piero firma il sorpasso ospite, ma Morientes risponde. Nuno Gomes firma il tris e Albert Riera segna il 3-3. Poi segnano Xu e Luis Figo, successivamente ancora Morientes, De La Red e Luque per il 6-6 finale. Il pubblico si diverte e l’intero importo è stato devoluto in beneficenza per la ricerca sulla distrofia muscolare, malattia che ha compito anche molti giocatori. In campo e con spunti da fuoriclasse anche Milan Rapaic, impegnato soprattutto nell’organizzazione dell’evento: “Sono stanco per la partita, ma questo non e’ una novità per me e poi gli anni che passano, ma sono felice perché ho voluto fermamente, insieme al signor Heit, questa partita per scopi benefici e per sensibilizzare ancora di più le persone nell’aiutare chi ha più bisogno. Spero presto di ripetere una manifestazione del genere in Italia e magari nella mia amata Perugia”.