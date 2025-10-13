Leggenda Suarez, segna le 600 reti in carriera: “Mai avrei potuto credere di arrivare a tanto”

13/10/2025 | 12:30:29

Luis Suárez ha raggiunto il traguardo dei 600 gol in carriera. L’uruguaiano è andato a segno nel corso del successo per 4-0 dell’Inter Miami contro l’Atlanta United in MLS.

L’ex Barcellona ha commentato il traguardo raggiunto con un post sui suoi canali ufficiali: “Se dico che l’ho sognato, mento. Mai avrei potuto credere di arrivare a tanto in carriera. Grazie a tutti i club in cui sono stato, alla Seleccion, ai miei compagni, tecnici, funzionari, alla mia famiglia e ai tifosi. Fanno tutti parte di questo obiettivo raggiunto. ‘C’è sempre una pagina in più…’.

Foto: Instagram personale