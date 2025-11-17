Legge Bove, Edoardo: “Sono felice e imbarazzato, c’è chi si batte da molto tempo per la causa”

17/11/2025 | 18:59:08

Edoardo Bove ha parlato in conferenza stampa durante l’evento di presentazione della Legge Bove: “Leggo qui “Legge Bove”: sono davvero onorato che ci sia il mio nome, ma se posso essere sincero, senatore, sono anche un po’ imbarazzato. Perché non è giusto prendersi meriti che non sono propri. L’episodio che mi ha coinvolto è stato importante per me, certo, ma c’è chi si batte da moltissimo tempo. Ho incontrato persone che dal 2015 lottano per promuovere la cultura del primo soccorso e per diffondere informazioni fondamentali”.

foto x fiorentina