Leganes, parla Aguirre: “Non mi metto a piangere per l’addio di Braithwaite. Non siamo ancora spacciati”

Javier Aguirre, allenatore del Leganes, ha parlato in conferenza stampa dell’addio di Martin Braithwaite, passato al Barcellona, e non solo: “Non mi metto a piangere per l’addio di Braithwaite, giochiamo undici contro undici e ho 26 giocatori a disposizione. Sarebbe una mancanza di rispetto dire che siamo spacciati e destinati alla retrocessione, non è così. Dobbiamo vincere e fare punti con il Celta Vigo”.