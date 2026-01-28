Lega Serie B al fianco di Milano Cortina 2026

28/01/2026 | 16:20:23

La Serie BKT a fianco di Milano Cortina 2026. La Lega Serie B si attiva in tutti i suoi campi per un sostegno forte e concreto agli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Tutti i Club e le Comunità Spor-tive della Serie BKT saranno a fianco di un evento storico, che porrà l’Italia al centro del mondo. È questa la sintesi della collaborazione che dalla prossima giornata di campionato, la 22a, a una settimana esatta dalla Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, sarà attiva negli stadi e su tutti i canali di comunicazione della LNPB.

‘I Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano una formidabile opportunità per il Paese – dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -, e diffondono valori universali dello sport, come inclusione, lealtà, sacrificio e rispetto. Valori che accomunano anche il nostro campionato e il nostro movimento. Desidero esprimere, an-che a nome dei nostri Club, l’orgoglio e l’entusiasmo nel contribuire affinché lo Sport possa fare sistema in occasione di un evento straordinario come un’olimpiade’. Il campionato Serie BKT sarà attivo nel promuovere Milano Cortina 2026 anche nelle settimane successive, concomitanti i calendari dei Giochi Olimpici (6/22 febbraio) e Paralimpici (6/15 marzo), con diverse iniziative. Le attività sui campi. Nel prossimo fine settimana, il Druso di Bolzano e il Penzo di Venezia, in virtù della loro vicinanza con le sedi dei Giochi, apriranno le loro porte in occasione delle gare di Serie BKT contro Catanzaro e Carrarese alle torce olimpiche e paralimpiche, esibite al pubblico dalle mascotte ufficiali e dai tedofori. In tutti gli altri stadi, verranno proiettati dei video sui maxischermi, con animazioni grafiche nei led bordocampo. Attività Social e Web. In tutti gli account digitali della Lega e dei 20 Club saranno pubblicati contenuti dedicati ai Giochi di Milano Cortina 2026. In TV. Tutte le produzioni “live” del campionato proporranno delle grafiche dedicate all’evento olimpico e paralimpico, sia su LaB Channel (la piattaforma distribuita su Amazon Prime Video e OneFootball TV) che su DAZN, il licenziatario ufficiale.

