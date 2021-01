Lega Serie A, oggi assemblea sui diritti Tv: stretta sulla pirateria

Secondo i dati stimati, la pirateria online causa un danno per Lega, broadcaster e per tutto il sistema del pallone di 200 milioni di euro l’anno. Ecco perché la Lega Serie A è pronta ad una nuova offensiva e ha iniziato un lavoro di ricerca delle offerte dei contenuti piratati (oltre 4.000 proposte analizzate solo nelle ultime due stagioni), in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza. “Se nelle altre Leghe europee il blocco del server avviene solo per la durata del match, il nostro paese è l’unico in cui è possibile attivare blocchi permanenti nei confronti dei server principali e di tutte le variazioni ad essi annesse. Abbiamo bloccato più di 2.200 tra indirizzi IP e nomi a dominio, un risultato che ci conferma in prima linea in questa battaglia”, come spiegato dall’a.d. Lega Luigi De Siervo. Oggi il tema dei diritti tv nazionali sarà il punto cardine dell’assemblea: in mattinata scadranno i termini per la presentazione delle offerte. Difficilmente verrà raggiunta la cifra richiesta dalla Lega per cui è immaginabile una seconda fase di trattative private con soggetti interessati come Sky, Dazn ma anche Amazon.

Foto: Twitter lega serie a