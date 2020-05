Lega Serie A: “Il campionato potrebbe ripartire il 13 giugno”

Dopo l’Assemblea odierna, la Lega Serie A ha diramato un comunicato in cui indica come data della ripresa del campionato il prossimo 13 giugno: “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato. L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della FIGC le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare.” L’attuale bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni fino al 2 agosto. Al termine di questo tour de force, si completerano Champions League ed Europa League.