Lega Serie A e UNAR, rinnovato il protocollo contro il razzismo: previste cinque giornate dedicate

24/11/2026 | 13:38:13

La Lega Calcio Serie A e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa per rafforzare la lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. La firma è arrivata a Milano, alla presenza del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e del direttore dell’UNAR Mattia Peradotto. L’accordo, sottoscritto per la prima volta nel marzo 2023, punta a dare continuità al percorso comune attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione. Un impegno che coinvolgerà tifosi, società e protagonisti del calcio, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Simonelli ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Il rinnovo del Protocollo d’Intesa conferma la volontà della Lega Calcio Serie A di proseguire con determinazione nell’attività di contrasto al razzismo e a ogni forma di discriminazione, un impegno che portiamo avanti da anni”. Il presidente ha poi ricordato la responsabilità sociale del calcio e il suo ruolo nella diffusione di una cultura basata su rispetto, inclusione e valorizzazione delle diversità. Nel corso della stagione saranno cinque le giornate di campionato dedicate a iniziative congiunte. Si partirà dalla 15ª giornata, con un appuntamento dedicato alla tutela dei Diritti Umani, e dalla 22ª, in occasione della Giornata della Memoria. La 28ª e la 29ª giornata saranno invece legate alla campagna “Keep Racism Out”, mentre la 36ª sarà dedicata ad “A+LOVE”, iniziativa contro l’omofobia. Anche Peradotto ha evidenziato il valore dell’intesa: “Lo sport, e il calcio in particolare, rappresenta un potente strumento di partecipazione e integrazione”. Il direttore dell’UNAR ha inoltre richiamato l’importanza dell’Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, che contribuirà ad analizzare e approfondire i fenomeni legati a questo ambito. Con il rinnovo del Protocollo, Lega Serie A e UNAR intendono quindi consolidare le attività già avviate e sviluppare nuovi progetti, affinché il calcio possa essere sempre più un luogo di inclusione e rispetto, dentro e fuori dal campo.

foto: sito Lega Serie A