Terzo mandato per Luigi De Siervo come amministratore delegato della Lega Serie A, dopo la prima elezione nel 2018 e la conferma del 2021. Vittoria schiacciante per l’ex dirigente responsabile della RAI che ha ricevuto 17 voti a favore su 20. Ne servivano almeno 11.

Foto: Sito Lega Serie A