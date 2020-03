Lega Serie A, convocata d’urgenza l’Assemblea per il 3 aprile

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per Venerdi 3 Aprile 2020 in videoconferenza alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine de giorno:

1. Verifica poteri.

2. Approvazione Verbale Assemblea 8 Gennaio 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Ipotesi addendum accordo collettivo AIC/LNPA.

6. Aggiornamento scenari calendario 2019/2020.

7. Ratifiche delibere del Consiglio di Lega del 10-19 Febbraio 2020.

8. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A