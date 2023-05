È stata convocata per martedi’ 24 maggio presso il Salone d’Onore del Coni a Roma -alle 12.45 in prima convocazione e alle 14.45 in seconda convocazione- l’Assemblea della Lega Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, il paracadute e la strategia sostenibilità 2030.

Foto: Instagram Serie A