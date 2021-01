Lega Pro, oggi si voterà il nuovo presidente

In mattinata a Roma, la Lega Pro sarà chiamata a scegliere il suo nuovo presidente. Quello uscente Francesco Ghirelli è sfidato da Andrea Borghini. Il voto sarà effettuato da 58 club di Serie C, ad esclusione della Juventus U23 che già vota con la prima squadra per la Lega Serie A, e il Trapani, vista la situazione di fallimento del club. Sarà anche la giornata della scelta del vicepresidente. Sono tre in questa sezione i candidati: Luigi Ludovici e Marcel Vulpis in quota Ghirelli e Paolo Francia in quota Borghini.

Foto: logo Lega Pro