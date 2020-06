Lega Pro, le date e gli orari delle gare di andata e ritorno dei Play-Out

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare di Andata e Ritorno dei Play-Out in programma

nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società:

GARE DI ANDATA – SABATO 27 GIUGNO 2020

GIRONE A

PIANESE – PERGOLETTESE Ore 17.30

OLBIA – GIANA ERMINIO Ore 20.00

GIRONE B

A.J. FANO – RAVENNA Ore 18.30

ARZIGNANO VALCHIAMPO – IMOLESE Ore 17.30

GIRONE C

RENDE – PICERNO Ore 18.00

BISCEGLIE – SICULA LEONZIO Ore 19.00

GARE DI RITORNO – MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

GIRONE A

PERGOLETTESE – PIANESE Ore 17.30

GIANA ERMINIO – OLBIA Ore 20.00

GIRONE B

RAVENNA – A.J. FANO Ore 18.30

IMOLESE – ARZIGNANO VALCHIAMPO Ore 17.30

GIRONE C

PICERNO – RENDE Ore 18.00

SICULA LEONZIO – BISCEGLIE Ore 19.00

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la

squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata

vincente la squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 7) del Com. Uff. n.

148/DIV di Lega Pro del 22.06.2020.