Lega Pro, il 10 settembre a Roma il sorteggio dei calendari

La Lega Pro, in una nota stampa, ha reso noto che il 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma si terrà il sorteggio dei calendari in vista della stagione 2020/2021. Nella nota poi si ricordano le dati: “Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla Figc. Si avrà così la mappa completa della nuova Serie C, che tra poco più di un mese – esattamente il 27 settembre – ricomincerà a regalare le sue immutabili emozioni.”

Foto: sito ufficiale Lega Pro