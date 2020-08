Lega Pro e Federlab siglano protocollo d’intesa per test al COVID-19

La lotta all’emergenza COVID-19 si intensifica anche nel calcio. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Pro, la stessa e Federlab Italia hanno siglato un protocollo d’intesa per l’esecuzione di tamponi e test per la ricerca degli anticorpi contro il virus della Sars Cov2 ai tesserati dei 60 club iscritti al Campionato di Serie C.

“L’Associazione metterà a disposizione delle società sportive la propria rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre della Lega Pro nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti. Un call center dedicato sarà a disposizione dei team. Quindi, a seconda dei laboratori più vicini, ci si organizzerà in base alle necessità, inviando personale specializzato direttamente nei centri sportivi dei club o nelle sedi scelte per il ritiro pre-campionato, così da poter eseguire lo screening direttamente “a domicilio” ed in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative regionali”.

Foto: Twitter Lega Pro