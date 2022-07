Lega Pro, confermati i gironi a taglio orizzontale

In attesa di capire il destino di Teramo e Campobasso, uniche due società escluse dalla serie C (che comunque faranno ora ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva), il Direttivo della Lega di Ghirelli ha confermato che comporrà ancora i gironi con taglio orizzontale.

Gironi che verranno resi noti non prima del 20 luglio, data in cui ci sarà il Collegio di Garanzia del Coni che deciderà la sorte di Teramo e Campobasso. In caso di ulteriore bocciatura, pronte due squadre ad essere riammesse in Serie C.

Foto: logo Lega Pro