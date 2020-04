Lega Pro: chieste misure per aiutare economicamente i club

Questa mattina si è svolta in videoconferenza l’Assemblea dei Club di Lega Pro. Nel comunicato emanato dalla Lega, si legge che, durante la stessa, “i club hanno manifestato la necessità di adottare il prima possibile misure che permettano la sostenibilità economica, a partire dallo svincolo sulle fideiussioni e la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in Deroga.”

“Ho già rappresentato alla Federazione – ha commentato il presidente Ghirelli al termine dell’Assemblea – le necessità e le istanze dei Club. È necessario trovare un punto di equilibrio tra le questioni etiche, le responsabilità collettive e la possibilità per le squadre della Serie C di continuare a spendersi in prima linea per quel calcio che fa bene al Paese. Abbiamo tracciato una linea comune sull’esigenza di riforme basate sul taglio dei costi ai fini della sostenibilità economica. Il rischio è enorme per la C anche in relazione alla continuità aziendale”.

Foto: sito ufficiale Lega Pro