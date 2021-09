Lega Pro al fianco di AISLSA. L’iniziativa sociale

Lega Pro esprime il suo sostegno ad AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per l’iniziativa “Un Contributo versato con gusto” in programma il 18 e 19 settembre, il fine settimana in cui si celebra la Giornata Nazionale della SLA.

In tutte le piazze d’Italia presso i gazebo AISLA e tramite il sito www.negoziosolidaleaisla.it sarà possibile sostenere l’Associazione con una donazione minima di 10 euro e ricevere una bottiglia di Barbera D’Asti D.O.C.G..

“Essere solidali con iniziative importanti come questa è un gesto di amore e di attenzione verso il prossimo” sostiene Francesco Ghirelli, Presidente della Serie C di calcio. “La nostra Lega è al fianco di quelle realtà come AISLA che hanno cura di chi ha bisogno e che svolgono il proprio operato con professionalità, dedizione e soprattutto cuore”.

Appuntamento, dunque, online e nelle principali piazze italiane dove saranno presenti oltre 300 volontari AISLA.

Foto: Logo Lega Pro