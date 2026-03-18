Lega Pro 2025/26, ufficializzato il calendario di playoff e playout: si parte il 3 maggio

18/03/2026 | 17:51:18

È stato reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2025-2026. Playoff e playout sono in programma dal 3 maggio 2026 al 7 giugno 2026.

Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. È promossa in Serie B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off, che verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C. Lo svolgimento delle gare di Play-Off si articolerà attraverso tre distinte fasi: Fase Play-Off del Girone; Fase Play-Off Nazionale; Final Four.

Ecco le date:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 9 MAGGIO 2026

Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO 2026

Foto: Logo Serie C