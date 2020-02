Serie B: definite le date ufficiali dei playoff e dei playout

La Lega B ha definito in Assemblea le date di playoff e playout della Serie BKT 2019/20.

Di seguito le date ufficiali complete.

Date playoff

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 17 maggio – (6ª vs 7ª) Lunedì 18 maggio – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 20 maggio – (6ª o 7ª vs 3ª) Giovedì 21 maggio – (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 24 maggio – (3ª vs 6ª o 7ª) Lunedì 25 maggio – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata) Giovedì 28 maggio

Finale (ritorno) Domenica 31 maggio 2020

Date playout

Gara di andata Martedì 19 maggio 2020 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Martedì 26 maggio 2020 – (16ª vs 17ª)

Supercoppa Primavera 2 – Confermata dall’Assemblea la disputa, per la terza stagione, della Supercoppa Primavera 2 fra le squadre vincitrici (e già promosse) dei due gironi di campionato.