Leeds, stangata per Kiko Casilla: 8 giornate di squalifica per insulti razzisti a un avversario

Stangata per Kiko Casilla. Il portiere del Leeds ha ricevuto una squalifica esemplare per aver rivolto insulti razzisti nei confronti dell’attaccante del Charlton, Jonathan Leko. L’ex estremo difensore del Real Madrid è stato sanzionato con 8 giornate di stop e una multa di 60mila sterline.

📰 #LUFC acknowledges that Kiko Casilla has been found guilty of breaching FA Rule E3

— Leeds United (@LUFC) February 28, 2020