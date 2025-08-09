Leeds-Milan, le formazioni ufficiali
09/08/2025 | 15:06:13
Le formazioni ufficiali di Leeds-Milan, in campo alle 16:
LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Ampadu, Tanaka, Stach; Gnonto, Piroe, James. All. Farke
MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.
foto: sito Milan