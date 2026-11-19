Lee Kang-In eletto miglior giocatore asiatico dell’anno: è la seconda volta consecutiva per il sudcoreano

19/11/2026 | 16:50:01

La AFC, la Federazione calcistica asiatica, ha premiato questo pomeriggio Lee Kang-In come miglior calciatore asiatico dell’anno. L’esterno/trequartista mancino, passato in estate all’Atletico Madrid, dopo le esperienze al Valencia, al Maiorca e al PSG, club con cui ha vinto tutto in Francia e in Europa, ha vinto per la seconda volta consecutiva il prestigioso riconoscimento. Il sudcoreano ha battuto il connazionale Hwang In-Beom e il giapponese Ayase Ueda.

Foto: Instagram Kang In-Lee