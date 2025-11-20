Ledley (Galles): “Due partite in casa, non potevamo chiedere di meglio. Italia in finale? Non è quella di tanti anni fa. Al Millennium Stadium possiamo battere tutti”

Joe Ledley, ex centrocampista della Nazionale del Galles, ora opinionista, ha parlato ai microfoni della BBC del sorteggio dei playoff per il Mondiale.

Queste le sue parole: “La Bosnia è la squadra con il punteggio più alto contro cui avremmo potuto giocare nel primo turno. Andando in finale, se dovessimo vincere, giocare in casa sarebbe un enorme vantaggio, che si tratti dell’Irlanda del Nord o dell’Italia. L’Italia non è più la stessa squadra di prima, ha perso contro la Norvegia 4-1. Due sfide casalinghe, non credo che possiamo lamentarci, non avremmo potuto chiedere di meglio. Al Millennium Stadium può succedere di tutto”.

