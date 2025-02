Ledezma: “Sono convinto che possiamo battere la Juve al ritorno”

Richard Ledezma, terzino del PSV Eindhoven che ieri sera ha affrontato la Juventus in Champions League, ha parlato ai canali ufficiali del club olandese dopo la sconfitta con i bianconeri: “Abbiamo lottato, non sono felice per il risultato ma abbiamo ancora una gara da giocare in casa ed abbiamo bisogno del pieno supporto dei nostri tifosi. Abbiamo giocato con coraggio in casa della Juventus, avremmo voluto un altro risultato. Sono convinto che in casa faremo un grande lavoro. Per me è stata una gara particolare. È stata la mia prima partita di Champions League in un turno ad eliminazione diretta, è stata una grande esperienza e me la sono goduta. Ora dobbiamo pensare solo alla prossima gara in campionato e alla gara di ritorno. Sono convinto che possiamo vincere”.

Foto: Instagram PSV