Il Lecco si muove per l’attacco. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ha avviato una trattativa con il Lecce per il prestito di Joel Voelkerling Persson, attaccante svedese classe 2003, arrivato in Salento l’anno scorso a titolo definitivo dalla Roma. Dopo un’annata in cui non ha trovato molto spazio per esprimersi al meglio in Serie A, possibile nuova destinazione per Persson.

Foto: Instagram Voelkerling Persson