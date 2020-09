Lecco scatenato: dal Brescia arrivano Ausanio e Moja, dal Virtus Francavilla Ronci

E’ un Lecco scatenato sul mercato. Detto dei colpi di ieri, la società lombarda ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2002, ex Virtus Francavilla, Antonio Ronci. Ma non è finita in quanto i blu celesti hanno prelevato dal Brescia i giovani Yitay Ausanio e Luka Moja. Di seguito il comunicato:

Calcio Lecco 1912 comunica di aver ingaggiato Antonio Ronci. Antonio è un attaccante centrale che nasce il 27/8/2002 ad Anzio (RM) e cresce nelle giovanili della squadra della sua città, con cui esordisce in Serie D. Nella stagione 2018/19 si trasferisce alla Sambenedettese, dove rimane fino a dicembre scorso, quando viene prelevato dalla Virtus Francavilla. Il ragazzo è già in ritiro con la Prima Squadra.

Benvenuto a Lecco, Antonio, in bocca al lupo per questa nuova esperienza.

Foto: Logo Lecco