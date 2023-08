Lecco-Marrone, conferme e incontro in serata. Le ultime su Berisha e Crociata

Il Lecco vuole prendere un centrocampista esperto, ci sono conferme su quanto anticipato due giorni fa. Esiste un forte interesse per lo svincolato Luca Marrone, che può giocare anche da difensore centrale, in serata ci sarà un incontro per trovare gli accordi. Intanto, il Lecce ha preso tempo per il prestito del centrocampista Berisha dopo l’apertura dello scorso weekend. Va avanti la trattativa per Crociata, un nome già anticipato: c’è l’accordo con il centrocampista, non ancora quello con l’Empoli che chiede dei bonus legati alla salvezza del Lecco per dare il via libera. Le parti continueranno a lavorare.

Foto: Instagram Marrone