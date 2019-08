Lecco, è ufficiale l’arrivo di Carissoni in prestito dal Torino

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Lecco ha ufficializzato l’acquisto in prestito del terzino Lorenzo Carissoni dal Torino. Questa la nota del club:“Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare l’ingaggio di Lorenzo Carissoni, che si unisce ai colori blucelesti con la formula del prestoto dal Torino. Carissoni nasce il 7 febbraio 1997 a San Giovanni Bianco (BG) ed esordisce giovanissimo in Serie D nel Pontisola. Dopo l’esperienza bergamasca arriva il passaggio nella Primavera del Torino, con cui colleziona 32 presenze e 1 gol. Nella stagione 2016/17 passa al Trapani e poi al Monopoli, dove debutta in Serie C, chiudendo la stagione con 14 gettoni. Lorenzo si trasferisce poi a Monza, giocando una stagione da assoluto titolare e nell’estate 2018 si trasferisce alla Carrarese dove scende in campo per ben 37 volte”.

Foto: Sito Lecco