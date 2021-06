Lecce, visite mediche per l’attaccante Olivieri

Primo colpo per il Lecce che ha preso dalla Juve l’attaccante Marco Olivieri. Prestito con diritto di riscatto (che sarà obbligo in caso di promozione), la formula dell’operazione. Il giocatore è già in città e si sta sottoponendo alle visite mediche di rito al Centro BioLab di Cutrofiano. Lo scorso anno ha giocato all’Empoli con 29 presenze e 5 reti.

FOTO: Twitter Empoli