Lecce-Udinese, Lucca discute con i compagni per il rigore: segna. Ma Runjaic lo sostituisce al 36′

L’Udinese conduce sul Lecce grazie al rigore trasformato da Lorenzo Lucca. Un penalty che ha portato un po’ di scompiglio in casa bianconeri. Infatti, il rigorista designato è Florian Thauvin ma il centravanti italiano ha preso il pallone e non lo ha lasciato al francese. Lungo battibecco sul dischetto tra Lucca e i compagni di squadra che provavano a convincerlo a lasciare il pallone a Thauvin. Ma il 17 dell’Udinese non ha voluto sentire storie e ha calciato – perfettamente – il rigore, trasformandolo. Nessun compagno di squadra ha celebrato il gol di Lucca. E al 36′ è arrivata anche la dura decisione di Runjaic che ha deciso di richiamare Lucca in panchina. Al suo posto Iker Bravo.

Foto: Instagram Lucca