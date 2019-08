Gianelli Imbula e il Lecce, tutto confermato. Il centrocampista congolese, come preannunciato in esclusiva con dovizia di particolari, è arrivato pochi istanti fa all’aeroporto di Brindisi e ora raggiungerà Lecce per sostenere le visite mediche di rito. Successivamente l’ormai ex Porto e Stoke City potrà apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso.

Foto: foot.cd