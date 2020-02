Lecce, tre punti di platino. Di Biagio parte subito con una sconfitta

Si è da poco concluso il primo match della 24a giornata del campionato di Serie A. Al Via del Mare è andato in scena un autentico scontro per la salvezza, in cui i padroni di casa si sono imposti per due reti ad una, confermando così un incredibile momento di forma. Per gli uomini di Liverani si tratta della terza vittoria consecutiva dopo il sacco di Napoli della settimana scorsa.

Di contro il neo tecnico estense Di Biagio non riesce ad invertire la rotta, subendo così la prima sconfitta della sua nuova avventura: la quarta consecutiva per la Spal che rimane sempre più ultima in fondo alla classifica.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (41′) M. Mancosu (L); 47′ Petagna (S); 66′ Majer (L);

18:00 Bologna-Genoa

20:45 Atalanta-Roma

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona

15:00 Juventus-Brescia

15:00 Sampdoria-Fiorentina

15:00 Sassuolo-Parma

18:00 Cagliari-Napoli

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Juventus 54; Lazio 53; Inter 51; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese 25; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Lecce