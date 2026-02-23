Lecce, trauma distorsivo al ginocchio con interessamento del legamento per Gaspar

23/02/2026 | 17:10:37

Il Lecce ha reso note le condizioni di Gaspar. Stagione finita per il giocatore. La nota ufficiale: “Kialonda Gaspar, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa”.

Foto: logo Lecce