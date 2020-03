Il Lecce in campo all’Acaya per un allenamento pomeridiano. Falco ha lavorato in differenziato. Per la giornata di domani il tecnico Liverani ha concesso un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti, come riporta il sito ufficiale, è fissata per sabato pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.