Rientrata in nottata da Ferrara la squadra si è ritrovata nel pomeriggio al Via del Mare per continuare la preparazione in vista della gara di domenica con il Genoa. Chi non ha preso parte alla gara di Coppa Italia di ieri, comunica il sito del Lecce, è stato impegnato in un test d’allenamento con la formazione Primavera di mister Siviglia, il resto del gruppo ha svolto un lavoro di scarico. Si sono allenati in differenziato Mancosu, Meccariello, Dumancic e Farias. Domani mattina allenamento a porte chiuse sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.

Foto: Farias Instagram