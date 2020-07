Lecce, Tachtsidis furibondo con i tifosi: “Mi avete rotto il c…oooo!”

Nonostante la vittoria del Lecce contro la Lazio, Tachtsidis che ha assistito alla gara dalla tribuna, in una storia instagram ha prima caricato il gruppo per poi sbottare contro i tifosi che spesso lo hanno criticato. Queste le parole del centrocampista greco contro i tifosi giallorossi: “Mi avete rotto il c…oooo voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa che mi interessa è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ zitti… Passione per il gruppo e per la vittoria”.

Foto: instagram Tachtsidis