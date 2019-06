Lecce, Sticchi Damiani: “Il nostro stadio sarà pronto per la prima giornata”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb: “Lo stadio? Siamo in attesa della pubblicazione del bando. Il Lecce è già partito con dei lavori per la ristrutturazione dell’impianto di gioco, sarà pronto per la prima giornata. Al momento siamo partiti con le nostre risorse, speriamo di poter regolare la nostra collaborazione con il Comune”.