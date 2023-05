Lecce-Spezia non si fanno male: 0-0. La Cremonese aritmeticamente in B

Lecce e Spezia si dividono la posta in palio al termine della sfida del “Via del Mare”. Nella prima frazione regna l’equilibrio, gli ospiti cercano il gol con Nzola al 6’ che però mette fuori. Il Lecce prova a rispondere ma non riesce mai a rendersi pericoloso e il pubblico di casa dopo mezz’ora rumoreggia per la poca attività offensiva dei suoi. La ripresa segue il copione della prima frazione con entrambe le squadre che hanno paura di scoprirsi. Lo Spezia è tra le due quella che ci prova più spesso ad affacciarsi in zona offensiva ma in modo impreciso, Esposito ci prova da punizione ma senza la giusta forza. Al 78’ Nzola prova a sorprendere Falcone ma prende solo l’esterno della rete e poi Agudelo che all’87’ dopo aver scambiato con Nzola calcia ma ci mette troppa potenza e la palla finisce alta. Al 92’ Ekdal ha la chance per regalare i tre punti ai suoi ma Falcone è super e devia in extremis.

In classifica il Lecce al sedicesimo posto sale a quota 33 mentre lo Spezia segue a ruota con 31 punti scavalcando il Verona fermo a 30. Con questo risultato maturato tra Lecce e Spezia, la Cremonese penultima a quota 24 punti è matematicamente retrocessa in Serie B.

Foto: sito ufficiale Lecce