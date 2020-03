Lecce, si rivede Farias. Ancora out Falco e Babacar

11 gol subiti nelle ultime due sconfitte ed un trend da invertire per il Lecce. Il prossimo appuntamento non è dei più semplici, ma i giallorossi tentano la scossa in vista della prossima al “Via del Mare” con il Milan. L’indomani della sconfitta per 7-2 con l’Atalanta, la squadra è tornata al lavoro sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa degli allenamenti. La settimana inizia con una buona notizia per Fabio Liverani che ha rivisto sul campo Diego Farias, rientrato dal Brasile, che si è allenato per una parte della seduta con il gruppo. Ancora out Falco e Babacar, che hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Quello dell’attaccante brasiliano sarebbe un rientro importante per Liverani, considerata la mancanza di alternative per il reparto offensivo in questo momento affidato al solo Lapadula.

Foto: Website US Lecce